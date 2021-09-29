Trabzon'da TİSKİ vatandaşları ruhsatsız ve iskansız konutlara karşı uyardı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), yapı kullanma belgesi bulunmayan konutlara sağlanamayan ve sağlanamayacak hizmetlerin sorumluluğunun idarelerine ait olmadığını belirterek, vatandaşlardan hizmet noktasında mağduriyet yaşamamaları adına konut alırken bu hususa dikkat etmelerini istedi.

TİSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, ruhsatsız ve iskansız konutlara su idarelerinin herhangi bir hizmet vermesinin yasal olmadığı ifade edildi.

Yapı kullanma izni verilmeyen konutlara içme suyu ve altyapı hizmetlerinin sağlanmasında yasal engeller bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon'da şu ana kadar yaklaşık 12 bin geçici aboneliğin (yapı kullanma kayıt belgesiz) olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla yapı kullanma izni olmayan tüm konutlarda su, şebeke tarifesinden değil, normal tarifenin yaklaşık 4 katı kadar pahalı seviye olan şantiye tarifesinden ücretlendirilmektedir. Altyapı hizmetlerinin sağlanmasında ise yapı kullanma belgesi zorunluluğu bulunduğundan iskansız yapılarda değil TİSKİ, hiçbir su idaresinin herhangi bir altyapı çalışması yapması yasal olarak mümkün değildir. 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 31. maddesinde, 'Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılamazlar.' hükmü yer almaktadır."

Açıklamada, bir binanın iskanının alınmasının bina ruhsat sahibinin sorumluluğunda olduğu vurgulanarak, şöyle devam edildi:

"Bazen iskanı olmayan dairelerde yaşam başladıktan sonra iskan başvurusunda bulunulmaktadır. Daha sonra ortaya çıkan bedelin ev sahiplerinden talep edildiği yönünde de çeşitli ihbarlar tarafımıza iletilmektedir. Vatandaşlarımız, oturdukları evin yasal hale gelmesi ve her türlü altyapı hizmetini alabilmeleri adına ev masraflarının yanında bir de iskan masrafıyla karşı karşıya kalabilmektedir."

Yapı kullanma izni bulunmayan binalara herhangi bir altyapı hizmeti verilemeyişinin yanı sıra bu yapıların vatandaşların can ve mal güvenliği açısından da büyük tehlikeler arz ettiği belirtilen açıklamada, "Yapı kullanma belgesi bulunmayan konutlara sağlanamayan ve sağlanamayacak hizmetlerin sorumluluğunun idaremize ait olmadığını ayrıca belirtirken halkımızdan hizmet noktasında mağduriyet yaşamamaları adına konut alırken bu hususa dikkat etmelerini öneriyoruz." ifadesine yer verildi.