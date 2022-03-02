Trabzon'da toplu taşıma araçlarının sürücülerine yönelik eğitim düzenlendi - Son Dakika

Trabzon'da toplu taşıma araçlarının sürücülerine yönelik "İnsan İlişkileri ve İletişim" eğitimi verildi.

Trabzon Üniversitesi'nden (TRÜ) yapılan açıklamaya göre, TRÜ ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında toplu taşıma araçlarının sürücülerine yönelik eğitim programı sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve TRÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, akademik personel tarafından gerçekleştirilen eğitim programını ziyaret ederek, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Taşdemir tarafından verilen "İnsan İlişkileri ve İletişim" konulu eğitime katıldı.

Burada konuşan Zorluoğlu, eğitimleri bir bütün olarak ulaşım master planı kapsamında bilimsel yaklaşım ve yöntemle ele aldıklarını belirterek, toplu taşıma araç sürücüleri için eğitim ve sertifika programının da bu plan kapsamında hayata geçirildiğini kaydetti.

İnsan ilişkileri ve iletişim, acil kurtarma ve ilk yardım ile yol ve trafik bilgisinin yanı sıra isteğe bağlı olarak yabancı dil eğitiminin de verileceği eğitim programının bir kereye mahsus olmayacağını anlatan Zorluoğlu, eğitimlerin, sürdürülebilir bir hal alacağını ve zaman zaman tekrarlanarak etkisinin yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Rektör Aşıkkutlu ise sosyal bilimler tabanlı bir üniversite olan Trabzon Üniversitesi'nin toplumun tüm kesimlerine eğitim verebilecek donanım ve birikime sahip olduğunu belirterek, "Biz bu tür hizmetleri hayat boyu eğitim felsefesi içerisinde veriyoruz ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bu eğitimin olumlu sonuçlarını da en kısa sürede alabileceğimizi düşünüyorum. Başkanımızın, söz konusu eğitimlerin başlatılması ve sürdürülmesine yönelik irade beyanı bizi son derece mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

Eğitimde katılımcılara adab-ı muaşeret kurallarının yanı sıra selamlama ve hitap biçimleri, olumlu dil kullanımı, beden dili ve etkili iletişim teknikleri konularında bilgi verildi.