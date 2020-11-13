Trabzon'da toprak analizi için çiftçilere çağrıda bulunuldu - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Toprak Analiz Laboratuvarının toprak veriminin artırılması için analiz yaptığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet veren Yalıncak Yerleşkesindeki Toprak Analiz Laboratuvarının sadece şehrin değil, bölgenin de ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

Laboratuvara başta Trabzon olmak üzere, Giresun, Artvin, Rize'deki fındık ve çay, Gümüşhane'deki ceviz bahçeleri ile Bayburt ve Erzurum'daki buğday tarlalarından numune gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, laboratuvarda çiftçilerin yetiştirdikleri bitkilerin hangi besin elementlerine ihtiyacı olduğunun araştırmasının yapılarak, bu sonuçlara göre de topraklara hangi gübreleri ne kadar dozda uygulayacakları konularında bilgiler verildiği kaydedildi.

Uygulama kapsamında kaynak israfının önleneceği, toprak ve su kaynaklarının, potansiyel tarımsal kirliliğe karşı korunacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılında tanıtım ve çiftçi eğitim faaliyetlerimiz sonucu, 1136 toprak numunesi laboratuvarımızda analiz edilmiş ve çiftçilerimize gübre tavsiyesinde bulunulmuştur. Fındığın ülkemiz genelinde değer kazanması nedeniyle, birim alandan elde edilen verimin önemi daha da artmış durumdadır. Üreticilerimizin fındık, çay bahçelerinden toprak numunesi alarak, Büyükşehir Belediyemize ait Toprak Analiz Laboratuvarına getirmelerini istiyoruz."