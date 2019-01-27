Trabzon'da Toprakların Yüzde 47,93'ü Hafif Asitli Çıktı

Trabzon'da 2018 yılında yapılan bin 609 adet toprak analizine göre toprakların yüzde 47,93'ü hafif asitli çıktı.

Trabzon'da 2018 yılında yapılan bin 609 adet toprak analizine göre toprakların yüzde 47,93'ü hafif asitli çıktı.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2014 yılında hizmete açılan Toprak Analiz Laboratuvarı hizmetini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Toprak Analiz Laboratuvarında 2018 yılında toplam bin 609 adet toprak analizi yapıldı. Gelen numuneler, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen toprak verimlilik analizleri gereğince ziraat mühendisleri, biyolog ve laboratuvar çalışanları tarafından toprak reaksiyonu, toplam tuz, bünye, organik madde, fosfor, potasyum ve kireç açısından analiz edildi. Hazırlanan "Trabzon İli 2018 yılı Toprak Verimlilik Raporu"na göre tarım topraklarında yüzde 90,44 kireç miktarının, yüzde 53,62 organik miktarının, yüzde 37,99 fosfor miktarının ve yüzde 17,70 potasyum miktarının düşük olduğu, ayrıca toprakların yüzde 47,93'ünün hafif asit karakterle olduğu açıklandı.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yapılan analizlerin topraklar ve çiftçiler için büyük önem taşıdığını belirterek, "Çiftçilerimizin kafasında arazisinde yetiştireceği ürün için hangi gübreyi ne kadar, ne zaman ve nasıl kullanacağına dair sorular vardır. Çünkü karlı bir gübreleme ancak bitkinin isteği olan gübreleri en uygun zaman ve şekilde toprağa uygulamakla yapılabilir. Bu sebepten toprağı analiz ettirmek, bitkide toksik etki yapmayacak doğru miktarda gübre kullanımı, bol ve kaliteli ürün elde etmeyi ve gereğinden fazla para harcamasının önüne geçmeyi sağlar. Toprağı analiz ettirmeden, neye ihtiyacı olduğunu tespit etmeden yapılan gübre kullanımı çeşitli sorunlar ortaya çıkarır. Bitkinin ihtiyacından daha az gübre verildiğinde bitkiler yeterince beslenemediği için iyi gelişemez ve alınan ürün miktarı düşük olur. Gereğinden fazla kullanıldığında ise hem toprağı hem de ürünü olumsuz yönde etkiler. Bütün bu nedenlerden dolayı çiftçilerimizin gübre kullanmadan önce mutlaka toprak analizi yaptırması ve alacağı analiz raporuna göre gübre kullanması gerekmektedir. Böylelikle en tabi kaynağımız olan topraklarımızın kimyasal açıdan kirlenmesini de önlemiş oluruz. Bu nedenle tüm çiftçilerimizi bu hizmetimizden yararlanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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