Trabzon'da trafiğe kayıtlı araç sayısında artış - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trabzon'da trafiğe kayıtlı araç sayısında artış - Son Dakika Ekonomi

Trabzon'da trafiğe kayıtlı araç sayısında artış

6 saat önce

Türkiye'de 2020 yılı Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 23 milyon 361 bin 22 oldu.

Trabzon'da trafiğe kayıtlı araç sayısında artış, System.String[]

Türkiye'de 2020 yılı Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 23 milyon 361 bin 22 oldu.


TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün Ulaştırma İstatistikleri veri tabanından derlediği bilgilere göre, 2020 yılı Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 23 milyon 361 bin 22 oldu. Doğu Karadeniz'de ise aynı dönemde yüzde 2,0 oranında artışla 575 bin 448'e ulaştı. Doğu Karadeniz Bölgesi araç türü bakımından incelendiğinde oransal olarak en fazla artış yüzde 6,8 ile motosiklet araç sayısında olurken, otomobil türünde yüzde 2,2 oranında artış meydana geldi.


61 plakalı araç sayısı 200 bini geçti


İller düzeyinde bakıldığında 2020 yılı Mart ayı sonunda trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre Trabzon'da yüzde 3,1 oranında artarak 200 bin 385'e, Ordu'da yüzde 1,8 oranında artarak 137 bin 555'e, Artvin'de yüzde 1,5 oranında artarak 39 bin 256'ya, Giresun'da yüzde 1,5 oranında artarak 92 bin 323'e, Rize'de yüzde 1,4 oranında artarak 81 bin 061'e ve Gümüşhane'de yüzde 0,3 oranında artarak 24 bin 868'e yükseldi.


Giresun'da motosiklet sayısı yüzde 7,3 arttı


Bir önceki yılın aynı ayına göre, 2020 yılı Mart ayı sonunda oransal olarak en fazla artan araç türleri incelendiğinde Trabzon'da traktör sayısı yüzde 13,3, Ordu'da motosiklet sayısı yüzde 7,6, Giresun'da motosiklet sayısı yüzde 7,3, Rize'de traktör sayısı yüzde 14,3, Artvin'de motosiklet sayısı yüzde 5,1 ve Gümüşhane'de motosiklet sayısı yüzde 3,5 arttı. Diğer yandan otobüs sayısı Trabzon'da ve Rize'de yüzde 5,9 azaldı.


Ordu'da 5 bin 361 aracın devri yapıldı


2020 yılı Mart ayında Türkiye'de 720 bin 025 aracın devri yapılırken Doğu Karadeniz'de 21 bin 866 araç devri gerçekleşti. Trabzon'da 7 bin 899, Ordu'da 5 bin 361, Giresun'da 3 bin 338, Rize'de 3 bin 203, Artvin'de bin 350 ve Gümüşhane'de 715 aracın devri yapıldı. Devri yapılan araçlar içinde otomobillerin oranı ise Türkiye'de yüzde 69,7, Doğu Karadeniz'de 58,9, Ordu'da yüzde 64,9, Trabzon'da yüzde 62,5, Gümüşhane'de 57,5, Giresun'da yüzde 53,7, Rize'de yüzde 49,8 ve Artvin'de yüzde 49,6 olarak gerçekleşti. - TRABZON

Giresun, Türkiye, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 04:36 Kaynak: İHA


Son Dakika

1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı         
23:17
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi         
23:17
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın         
22:56
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil         
22:53
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı         
22:49
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
22:42
Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi         
22:26
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm         
22:22
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı         
22:21
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı         
22:06
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi         
22:05
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı         
22:03
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı         
21:49
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak         
21:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır         
21:23
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi         
21:10
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım         
21:07
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti         
21:04
"Bu noktaya gelmek kolay olmadı" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli koronavirüs çağrısı: Tedbirde ısrarcı olalım         
20:47
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor         
20:33
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti         
20:31
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
20:21
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:57
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti         
19:50
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı         
19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik         
19:41
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı         
19:31
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi         
19:24
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı         
19:14
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi 81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 23:20:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da trafiğe kayıtlı araç sayısında artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]