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Trabzon'da trafik denetimleri

3 dakika önce

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 135 sürücüye toplam 53 bin 310 lira cezai işlem uygulandı.

Trabzon'da trafik denetimleri, System.String[]

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 135 sürücüye toplam 53 bin 310 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan radarla hız kontrollerinde toplam 306 aracın sorgulandığı aktarıldı.

Radarla hız kontrollerinde yapılan uygulamalarda, 7 araca muayene süresini geçirmek, 88 araca hız sınırını aşmak ve 1 araca ise diğer maddelerden olmak üzere toplam 106 araca 31 bin 412 lira cezai işlem uygulandı.

Alkol etkisi altında araç kullanımına yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, toplam 441 aracın sorgulandığı belirtilen açıklamada, 8 sürücüye alkollü araç kullanmak, 6 sürücüye muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, 15 sürücüye ise diğer maddelerden olmak üzere toplam 29 sürücüye 21 bin 898 lira cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

Uygulamalarda, 7 araç trafikten men edildi, 8 sürücü belgesi ise "alkollü araç kullanmaktan" geri alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:22 Kaynak: AA
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