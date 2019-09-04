Son Dakika Haberleri: Trabzon'da trafik denetimleri
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da trafik denetimleri

3 saat önce

Trabzon'da bin 90 araç denetlendi.

Trabzon'da trafik denetimleri, System.String[]

Trabzon'da bin 90 araç denetlendi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, araçlarda bulundurulması mecburi gereçlere yönelik yapılan denetim ve kontrollerde bin 90 araç sorgulandı.

Denetim sonucunda 127 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle 33 bin 672 lira cezai işlem uygulandı, 16 araç ise trafikten men edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız
Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Tayfun Kahraman atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:13:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da trafik denetimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]