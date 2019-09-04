Trabzon'da trafik denetimleri
3 saat önce
Trabzon'da bin 90 araç denetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:00 Kaynak: AA
Trabzon'da bin 90 araç denetlendi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, araçlarda bulundurulması mecburi gereçlere yönelik yapılan denetim ve kontrollerde bin 90 araç sorgulandı.
Denetim sonucunda 127 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle 33 bin 672 lira cezai işlem uygulandı, 16 araç ise trafikten men edildi.
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