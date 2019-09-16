Trabzon'da trafik denetimleri

Trabzon'da trafik ekipleri, alkollü araç kullanımına yönelik denetim yaptı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Denetleme Büro Amirlikleri ekiplerince "alkol etkisi altında araç kullanımına" yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde, 900 araç kontrol edilerek, 46 araç sürücüsüne 29 bin 29 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, denetimlerde 9 araç trafikten men edilerek, 8 sürücünün de ehliyeti geri alındı.