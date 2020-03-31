Trabzon'da trafik denetimleri - Son Dakika

Trabzon'da 3 bin 700 araç denetlendi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince bir haftada yapılan denetim ve kontroller sırasında 3 bin 700 araç sorgulandı.

Denetim sonucunda 959 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle 363 bin 298 lira cezai işlem uygulandı, 45 araç da trafikten men edildi.