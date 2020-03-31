Trabzon'da trafik denetimleri - Son Dakika

Trabzon'da trafik denetimleri
6 saat önce
Trabzon'da 3 bin 700 araç denetlendi.
Trabzon'da 3 bin 700 araç denetlendi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince bir haftada yapılan denetim ve kontroller sırasında 3 bin 700 araç sorgulandı.
Denetim sonucunda 959 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle 363 bin 298 lira cezai işlem uygulandı, 45 araç da trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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