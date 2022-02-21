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SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu - Son Dakika

SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu

21.02.2022 17:29

SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusuSelay SAYKAL/TRABZON(DHA) - Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğa yürüyüşü nedeniyle kent, bordo mavi bayraklarla donatılmaya başlandı.

SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) - Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğa yürüyüşü nedeniyle kent, bordo mavi bayraklarla donatılmaya başlandı. Trabzon'da caddelerdeki trafik ışıklarına, 'O sene, bu sene' sloganı yazılarak şampiyonluk kupası çıkartması yeşil ışığa eklendi.

Spor Toto Süper Lig'de 63 puan toplayan ve 18 haftadır zirvedeki yerini rakiplerine kaptırmayan Trabzonspor'un başarısı karşısında kent sakinleri şampiyonluk havasına girmeye başladı. Ligin bitimine 12 hafta kala en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 14'e çıkaran bordo mavililerin şampiyonluğunun erken gelme ihtimali karşısında kent sakinleri kutlama hazırlıklarına başladı.

Sokaklar ve binalar bordo mavi bayraklar donatılırken Trabzon Büyükşehir Belediyesi trafik ışıklarına 'O sene bu sene' sloganını yazdırarak kupa çıkartması yapıştırdı. Faroz mahallesi mevkiinde, Devlet Sahil Yolu üzerinde yer alan kırmızı ışığa 'o sene', sarı ışığa 'bu sene' yazısı yapıştırılırken, yeşil ışığa ise şampiyonluk kupası çıkartması eklendi.

Faroz mahallesinde başlatılan uygulamanın genişletilerek, 25 Şubat Cuma günü oynanacak Yukatel Kayserispor karşılaşmasına kadar kentin işlek tüm caddelerinde uygulanacağı öğrenildi.

'O SENE BU SENE OLACAK'

Yeşil ışık yandığı zaman kupa beliriyor ve futbolseverler bu konudan memnun. 'O sene bu sene ' yazılı trafik ışıklarını beğendiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Murat Kamiloğlu, 'Bu sene Trabzonspor'un senesi. İnşallah şampiyon olacağız. O sene bu sene olacak. Çok güzel olmuş. İnşallah şehrin her yerini bayraklarla süslerler. Trafik ışığı Trabzonspor'un başarının neler yapabileceğinin göstergesi' dedi.

'KUPA İLK FAROZ'DA GÖRÜNDÜ'

Faroz mahallesi eski muhtarı Filiz Hardaloğlu, 'Lambalar çok güzel oldu. Belediyeye de teşekkür ediyoruz. Yaya geçitlerine de konulursa daha çok memnun oluruz. Kupa ilk Faroz'da göründü. Her yerde olmasını istiyorum' diye konuştu.

'YABANCILAR İÇİN DAHA ÖNEMLİ'

Şampiyonluğu yeni nesille birlikte kutlayacaklarını söyleyen Erol Özçilingir de, 'Trafikte elbette dikkat çekiyor. Dışarıdan gelen yabancılar için daha önemli. Dışarıdan gelenler Trabzonspor hayranlığını burada görür' dedi.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE OLSUN'

Araç sürücülerinden Adem Demirci, ışıkları beğendiğini söyleyerek 'Bence çok güzel olmuş. Bu sene ortalık patlayacak, öyle görünüyor' diye konuştu.

Trafik ışıklarını beğendiğini söyleyen araç sürücüsü Gülsüm Öztürk de, 'Trabzonspor'un hasret olduğu bir şampiyonluğu belli ediyor. O sene bu sene' ifadelerini kullandı.

Sürücülerden Kadir Sivri de, uygulamayı beğendiğini belirterek '10 numara oldu biz de bunu bekliyorduk. Daha fazla olsun, Türkiye'nin her yerinde olsun' dedi.

SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu
SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu
SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu
SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu
SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu
SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu
SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu
SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu
SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu
SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu

YORUMLAR
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Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene! Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene! SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu Trabzon'da 'şampiyonluk kupası' kırmızı ışıklarda yerini aldı Trabzon'da "şampiyonluk kupası" kırmızı ışıklarda yerini aldı

Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu - Son Dakika


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