Trabzon'da trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik ışıklarıyla vatandaşlara "evde kal" ve "hayde eve" çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrılarına destek sürüyor.?

Trabzon Büyükşehir Belediyesi de koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara "evde kal" yazısı yerleştirerek, çağrıya destek verdi. Yeşil ışığa ise "hayde eve" yazıları yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı vatandaşların mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalık sağlamak adına farklı çalışmalar yapılmaya devam edildiği belirtildi.

Dünya genelinde ve Türkiye'de her geçen gün etkisini artıran koronavirüs salgınından korunmak için evden çıkılmamasının büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkımızın bu süreçte zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen göstermesi gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız sinyalizasyon uyarısı ile farkındalık oluşturma çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik ve vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Koronavirüsle mücadele noktasında hemşehrilerimizin sağlığını korumak adına her alanda büyük gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da evde kalmalarını ve hastalığın yayılmasına engel olmalarını rica ediyoruz. Bu işin üstesinden ancak el ele verirsek gelebiliriz. Lütfen durumun ciddiyetinin farkında olalım ve uyarıları dikkate alalım."