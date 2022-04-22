Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

22.04.2022 17:36
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Araklı ilçesindeki Bayram Halil Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Demirbozan yönetimindeki 55 KB 923 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen nedenle trafik ışıklarında bekleyen 53 ABV 596 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sürücü Orhan Demirbozan VE yanındaki Durhan Demirbozan sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Durhan Demirbozan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Orhan Demirbozan ise Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Devlet Hastanesi, Trabzon, Bayram, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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