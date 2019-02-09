Trabzon'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
52 dakika önce
Trabzon'un Arsin ilçesinde yoldan karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı iki genç kızdan biri öldü, biri ise ağır yaralandı.
Trabzon
'un Arsin
ilçesinde yoldan karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı iki genç kızdan biri öldü, biri ise ağır yaralandı.
Kaza ilçenin Yeşilyalı
Mevkii Karadeniz
Sahil yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize
'den Trabzon istikametine gitmekte olan A.G. yönetimindeki 25 LA 021 plakalı otomobil, yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mihriban Korkmaz (15) ile arkadaşı Fatma Canan Can'a (15) çarptı. Kazada 2 genç kız ağır yaralanırken, yaralılar Kaşüstü
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fatma Canan Can yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Mihriban Korkmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:18 Kaynak: İHA
Otomobilde Yakılarak Öldürülen Genç, 4 Ay Sonra Toprağa Verildi
Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu
FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı
Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane İçin Kapatma Kararı