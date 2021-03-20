Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ziganoy-Tahtalı mevkiinde Haydar Söz yönetimindeki plakası belirlenemeyen özel araç, karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazada sürücü Haydar Söz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan kardeşi İsmail Söz ile Temel Yılmaz yaralandı. Yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON