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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

05.02.2022 15:09
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Bayburt istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Hüseyin Hellaç yönetimindeki 61 AEG 792 plakalı kireç yüklü kamyon, Araklı ilçesi Tilkibeli mevkiinde kardın ve buzlu yolda kontrolden çıkarak yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü Hüseyin Hellac olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

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Trabzon, Bayburt, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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