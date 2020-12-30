Trabzon'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Of- Çaykara yolu Ballıca 1 Köprüsü mevkisinde, Erol Hacımurtazaoğlu idaresindeki 61 FJ 057 plakalı arızalı otomobili, Recep Öztürk otomobiliyle çekmeye başladı.
61 ABC 315 plakalı otomobiliyle aynı yönde seyir halinde olan Gökhan H, fark etmeyerek Hacımurtazaoğlu'nun kullandığı arızalı araca çarptı.
Arızalı otomobil, çarpmanın etkisiyle öndeki Recep Öztürk idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan Erol Hacımurtazaoğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Of Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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