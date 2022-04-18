Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika
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Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü

18.04.2022 10:16
Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Şenocak yönetimindeki otomobil ilçenin Akköse mahallesi Karayemişlik Küme Evleri mevkiinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Altıkardeş Deresi'ne yuvarlandı. Evlerine dönmeyen Şenocak ve yanındaki emekli öğretmen Abdulvahap Gür'den (78) haber alınamaması üzerine yakınları tarafından jandarma ve AFAD ekiplerine bilgi verildi. Yapılan araştırmada Şenocak yönetimindeki aracın Altıkardeş Deresi'ne yuvarlandığı belirlendi. Gece saatlerinde şahısların bulunduğu araca ulaşılırken, araçtaki iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden güçlükle çıkartılan iki kişinin cenazeleri ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü
Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü

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İbrahim Şenocak, Dernekpazarı, Otomobil, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika
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