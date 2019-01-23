Trabzon'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Trabzon'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Trabzon'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Akçaabat istikametine seyir halinde olan T.T. idaresindeki 61 AL 513 plakalı minibüs, S.N. yönetimindeki 55 SY 053 plakalı otomobil ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 61 S 5262 plakalı yolcu minibüsü, Rize Caddesi'nde çarpıştı.



Kazada, yolcu minibüsünde bulunan ve hafif şekilde yaralanan 2 kişi KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kazanın ardından kısa süreli kapanan Karadeniz Sahil Yolu, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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