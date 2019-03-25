Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Trabzon'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

16 dakika önce

Trabzon'un Yalı Mahallesi eski Devlet Karayolu'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trabzon'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Trabzon'un Yalı Mahallesi eski Devlet Karayolu'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 ES 388 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 61 ABJ 068 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapandı.

Öte yandan yaralı şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

Trabzon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erzincan'da Trafik Kazası: 11 Kişi Yaralandı Sezonu Kapatan Onazi, Arkadaşlarıyla Hasret Giderdi İzmir'de İlginç Olay! Mazgala Sıkışan Kişi, 1 Saat Süren Çalışmayla Kurtarıldı İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]