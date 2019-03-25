Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Trabzon'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

54 dakika önce

Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıTRABZON - Trabzon'un Yalı Mahallesi eski Devlet Karayolu'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trabzon'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı
Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı

TRABZON - Trabzon'un Yalı Mahallesi eski Devlet Karayolu'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 ES 388 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 61 ABJ 068 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapandı.
Öte yandan yaralı şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:20 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sezonu Kapatan Onazi, Arkadaşlarıyla Hasret Giderdi İzmir'de İlginç Olay! Mazgala Sıkışan Kişi, 1 Saat Süren Çalışmayla Kurtarıldı İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı 5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi "Vur" Dediler Vurdum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:14:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]