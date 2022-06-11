Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı

11.06.2022 15:04
Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon şehiriçi geçişi Ayasofya mevkii viyadük üzerinde Batuhan Karkaç yönetimindeki 61 AEZ 596 plakalı otomobilin lastiği patladı. Karkaç, lastiğin patlaması üzerine yol kenarına çekerek durdu. Lastikçi çağırmak üzere yakındaki bir lastikçiye yavaş yavaş giden araca arkadan hızla gelen ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 61 ADV 626 plakalı otomobil çarptı. Kazada Batuhan Karkaç'ın kullandığı araçta bulunan Emine, Damla, Elif, ve Asya Fatoş Karkaç (6) ile diğer otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı
Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı
Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı

YORUMLAR
500
12. Uluslararası Sanat Günleri Trabzon'da Başladı 12. Uluslararası Sanat Günleri Trabzon'da Başladı
Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:22 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
14:20 Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 15:10:51. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement