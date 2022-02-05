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Trabzon'da trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

Trabzon'da trafik kazası: 8 yaralı

05.02.2022 09:03
Trabzon'da trafik kazası: 8 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin eski Sürmene Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri tespit edilemeyen 61 BD 699 plakalı otomobil ile 61 ABA 489 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumları ağır olan B.K., Y.K. ve N.K Trabzon'daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Trabzon'da trafik kazası: 8 yaralı

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Otomobil, Trabzon, Sürmene, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
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