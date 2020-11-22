Trabzon'da trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika

Trabzon'da trafik kazası: 9 yaralı
22.11.2020 22:17
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Kaza Trabzon- Bayburt karayolu Kılıçkıran mevkiinde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Bayburt istikametine gitmekte olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 ACE 297 plakalı minibüs, Kılıçkıran mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kayan bir tırın dorsesinin kendisine çarpması sonucu yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan 9 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla Araklı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON
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