Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Trafo Direği Devrildi

Trabzon'da Trafo Direği Devrildi

58 dakika önce

Trabzon'da trafo direğinin devrilmesi sonucu maddi hasar oluştu.

Trabzon'da Trafo Direği Devrildi, System.String[]
Trabzon'da trafo direğinin devrilmesi sonucu maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hacıkasım Mahallesi'ndeki Tabakhane Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde yer alan elektrik direği, bulunduğu yerdeki toprağın kayması sonucu devrildi.

Yaralanan ya da ölen kişinin olmadığı olayda, trafo çevresindeki ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:37 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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