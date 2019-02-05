Trabzon'da Trafo Direği Devrildi

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Çalıştığı İnşaattan 'Az Kaldı Bitecek' Notuyla Paylaşımı Yapan İşçiyi, İş Makinesi Canından Etti

İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı