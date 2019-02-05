Trabzon'da Trafo Direği Devrildi
58 dakika önce
Trabzon'da trafo direğinin devrilmesi sonucu maddi hasar oluştu.
Trabzon
'da trafo direğinin devrilmesi sonucu maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Hacıkasım Mahallesi'ndeki Tabakhane Kentsel Dönüşüm
alanı içerisinde yer alan elektrik direği, bulunduğu yerdeki toprağın kayması sonucu devrildi.
Yaralanan ya da ölen kişinin olmadığı olayda, trafo çevresindeki ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:37 Kaynak: AA
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