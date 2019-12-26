Trabzon'da tüm uyarılara rağmen vatandaşlar anız ateşiyle bahçe temizlemeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da tüm uyarılara rağmen vatandaşlar anız ateşiyle bahçe temizlemeye devam ediyor - Son Dakika

Trabzon'da tüm uyarılara rağmen vatandaşlar anız ateşiyle bahçe temizlemeye devam ediyor

6 saat önce

Trabzon'da tüm uyarılara rağmen vatandaşlar anız ateşiyle bahçe temizlemeye devam ediyor.

Trabzon'da tüm uyarılara rağmen vatandaşlar anız ateşiyle bahçe temizlemeye devam ediyor

Trabzon'da tüm uyarılara rağmen vatandaşlar anız ateşiyle bahçe temizlemeye devam ediyor

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:46 Kaynak: DHA
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