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Trabzon'da Tünel Akvaryum simge proje olacak
15 dakika önce
Türkiye'nin yer altında yapılan ilk akvaryum tüneli olan "Tünel Akvaryum Projesi" Trabzon'un simge projelerinden biri olacak.
Türkiye'nin yer altında yapılan ilk akvaryum tüneli olan "Tünel Akvaryum Projesi" Trabzon'un simge projelerinden biri olacak. Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tünel Akvaryum 'da incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:14
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