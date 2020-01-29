Trabzon'da Tünel Akvaryum simge proje olacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Tünel Akvaryum simge proje olacak - Son Dakika Ekonomi

Trabzon'da Tünel Akvaryum simge proje olacak

15 dakika önce

Türkiye'nin yer altında yapılan ilk akvaryum tüneli olan "Tünel Akvaryum Projesi" Trabzon'un simge projelerinden biri olacak.

Trabzon'da Tünel Akvaryum simge proje olacak , System.String[]

Türkiye'nin yer altında yapılan ilk akvaryum tüneli olan "Tünel Akvaryum Projesi" Trabzon'un simge projelerinden biri olacak. Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tünel Akvaryum 'da incelemelerde bulundu.

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Türkiye, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:14 
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