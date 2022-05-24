Trabzon'da "Tünel Akvaryum"u dört günde 8 bin 448 kişi gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da "Tünel Akvaryum"u dört günde 8 bin 448 kişi gezdi

24.05.2022 14:47
Trabzon'da "Tünel Akvaryum"u dört günde 8 bin 448 kişi gezdi

Trabzon'da okyanus canlılarının da yer aldığı yaklaşık 198 metrelik "Tünel Akvaryum" dört günde 8 bin 448 ziyaretçiyi ağırladı.

Trabzon'da okyanus canlılarının da yer aldığı yaklaşık 198 metrelik "Tünel Akvaryum" dört günde 8 bin 448 ziyaretçiyi ağırladı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar Belediyesinin Zağnos ile Tabakhane vadileri arasında inşa ettiği Tünel Akvaryum'un 19 Mayıs'ta ziyarete açıldığı anımsatıldı.

Akvaryumun dört günde 8 bin 448 ziyaretçi sayısına ulaştığı aktarılan açıklamada, Tünel Akvaryum'un 80 farklı türde, yaklaşık 5 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, su altı dünyasının gizemlerini keşfetmek, deniz canlılarının renkli dünyasına tanıklık etmek isteyenler için tasarlanan, toplam 200 metrelik gezi yoluna sahip Tünel Akvaryum'un, ziyaretçiler için birbirinden ilginç temalar sunduğu ifade edilerek, 61 tematik akvaryuma sahip tünel akvaryumun yaz sezonunda kent turizmine büyük ivme kazandırmasının beklendiği kaydedildi.

Bordo mavi balıklar yoğun ilgi görüyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, söz konusu projeyi, Trabzon'da son yıllarda gelişen turizm trendine uygun olarak hayata geçirdiklerini belirtti.

Projenin kente farklı bir değer katmak için hazırlandığına işaret eden Genç, "Trabzon'un tarihi nitelikleri, tarihi değerleriyle gelişen trendi turizmdir. Şehrimize değer katacağı düşüncesiyle çeşitli prosedürleri aşarak bu projeyi hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Genç, Tünel Akvaryum'da tatlı su, tuzlu su ve okyanus canlılarının yanı sıra bordo mavi balıkların da olduğunu aktararak, Afrika'nın Malavi Gölü'nden getirdikleri bu balıkların ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

YORUMLAR
500
Mayıs ayında yaylalarda kar yağışı devam ediyor Mayıs ayında yaylalarda kar yağışı devam ediyor 2 kişiyi silahla yaraladılar, hassas burundan kaçamadılar 2 kişiyi silahla yaraladılar, hassas burundan kaçamadılar
Kaynak: AA

Ortahisar, Trabzon, Mayıs, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 'Tünel Akvaryum'u dört günde 8 bin 448 kişi gezdi - Son Dakika


Son Dakika
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
15:09 Son seçim anketi yayınlandı: Ana muhalefet partisi CHP ise yüzde 24 bandında kalırken, İYİ Parti yükselişe geçti
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
14:48 Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
14:30 Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim"
14:26 CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı
14:04 Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:15:46. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da "Tünel Akvaryum"u dört günde 8 bin 448 kişi gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement