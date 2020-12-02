Trabzon'da tünel içinde trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Trabzon'da tünel içinde trafik kazası: 1 ağır yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesinde tünel içinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde tünel içinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet Aydın (32) yönetimindeki 61 SB 496 plaka Duster marka araç, Rize istikametinden Trabzon istikametine giderken Kaşüstü'ndeki dalçık içerisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan itfaiye musluklarına çarparak takla attı. Kazada araç içerisindeki sürücü Ahmet Aydın ağır şekilde yaralanırken, İtfaiye ekipleri sıkıştığı yerden sürücüyü güçlükle çıkarttı. Kaza sonrası Ahmet Aydın, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılırken, evli ve bir çocuk babası Aydın, daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın ekibinde görev yapıyordu. - TRABZON

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