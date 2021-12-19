Trabzon'da, inşaat malzemeleri taşıyan tırın tünel içinde devrilmesi nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık 5 saat ulaşıma kapalı kaldı.
A.B. yönetimindeki yabancı plakalı tır, sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi Tüneli'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İnşaat malzemeleri taşıyan tırın kaldırılması için polis, yolun Trabzon- Rize istikametini trafiğe kapattı.
Bir süre alternatif güzergahlardan sağlanan ulaşım, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.
Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle yol, yaklaşık 5 saat trafiğe kapalı kaldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tünelde devrilen tır nedeniyle kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika