Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama: 2 Yaralı

Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama: 2 Yaralı

58 dakika önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Fatih mahallesinde bu akşam bir tüpçü dükkanında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama: 2 Yaralı, System.String[]
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Fatih mahallesinde bu akşam bir tüpçü dükkanında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada biri dükkan sahibi, biri de yoldan geçen bir vatandaş olmak üzere 2 kişi yaralanırken, patlama nedeniyle dükkan üzerindeki 2 dairede yangın çıktı. Yangın çıkan dairelerde büyük maddi hasar meydana gelirken, patlamanın şiddeti ile çevredeki ev ve işyerleri ile çevredeki araçların camları kırıldı. Akasya Sokak'taki patlama sonucu çevrede büyük panik yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaralılar ise çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:57 Kaynak: İHA

Fatih, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa
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