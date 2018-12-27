Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlamada Yaralı Sayısı 3'e Çıktı

Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlamada Yaralı Sayısı 3'e Çıktı

37 dakika önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Fatih mahallesinde bu akşam bir tüpçü dükkanında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlamada Yaralı Sayısı 3'e Çıktı, System.String[]
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Fatih mahallesinde bu akşam bir tüpçü dükkanında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananların sayısı 3'e çıktı.

Alınan bilgiye göre, bugün akşam saat 20.45 sıralarında Fatih Mahallesi Akasya Sokak'ta Rıfat Atahan'a ait tüpçü dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Atahan'ın iş yerini kapattığı sırada meydana geldiği belirtilen patlamada Atahan'ın yanı sıra o sırada yoldan geçen bir kişi yaralandı. Patlama nedeniyle dükkan üzerindeki 2 dairede yangın çıkarken, evde bulunan bir kadında dumandan etkilenerek yaralı kişiler ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Yangın çıkan dairelerde büyük maddi hasar meydana gelirken, patlamanın şiddeti ile çevredeki ev ve iş yerleri ile çevredeki araçların camları kırıldı. Patlama sonucu çevrede büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tüpçü dükkanının hemen yanındaki çay ocağında işleten Mustafa Acuner o anları anlattı. Acuner "Tam çay dolduruyordum. Birden patlama oldu, camlar aşağıya döküldü. Dışarıda oturan çay içenler vardı. Onlar da kaçışmaya başladı. Ben de kendimi dışarı attım. Baktım yandaki tüpçü dükkanında patlama olmuş. Rıfat abide fazla bir şey yoktu. Ortalık adeta savaş alınana döndü" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:15 Kaynak: İHA

Ortahisar, Fatih, Trabzon, 3. Sayfa
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