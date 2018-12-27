Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Tüpgaz Bayisinde Patlama

Trabzon'da Tüpgaz Bayisinde Patlama

23 dakika önce

Trabzon'da bir tüpgaz bayisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre biri dumandan etkilenen, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da Tüpgaz Bayisinde Patlama, System.String[]
Trabzon'da bir tüpgaz bayisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre biri dumandan etkilenen, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bir tüpgaz bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler, üst katlarındaki iki daireye sıçradı. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev, iş yerleri ile park halindeki araçların camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, UMKE ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tedbir amacıyla bölgeye verilen doğal gaz kesildi.

Olayda ilk belirlemelere göre biri dumandan etkilenen, diğeri patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Ortahisar, Fatih Mahallesi, Trabzon, 3. Sayfa
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