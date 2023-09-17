Trabzon'da Arap turist darbedildi! Valilik'ten açıklama geldi - Son Dakika

Trabzon'da Arap turist darbedildi! Valilik'ten açıklama geldi

Son Güncelleme: 17.09.2023 10:34

Trabzon'da Arap bir turisti darbeden kişi gözaltına alındı. Valilik açıklamasında; iki turist arasında yaşanan sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan polislerin müdahalesini yanlış yorumlayan bir Türk vatandaşının, aniden turiste yumrukla vurarak yere düşürdüğü belirtildi. Şüpheli hemen yakalanarak gözaltına alınırken, turistin tedavisi hastanede yapıldı.

Trabzon'da cadde üzerinde turistle arasında çıkan tartışmaya müdahale eden polise mukavemet olduğunu zanneden Türk vatandaşı, turistlerden birine yumruk attı. O anlar kayıt altına alınırken Valilik açıklamasında, turisti darbeden kişinin gözaltına alındığını ve hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

POLİSE KARŞI GELDİKLERİNİ DÜŞÜNMÜŞ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül'de saat 22.20 sıralarında Trabzon kent meydanında iki turist arasında sözlü tartışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "İki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, 'turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür." ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polisin, şüpheliyi hemen yakalayarak gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, savcı talimatıyla hakkında adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, ilde turist olarak bulunan misafirin tedavisinin Valilik takibinde hastanede yapıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Trabzon'da Turisti Darbeden Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da Arap turist darbedildi! Valilik'ten açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da Arap turist darbedildi! Valilik'ten açıklama geldi - Son Dakika
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