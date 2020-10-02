Trabzon'da turizm merkezlerine ziyaretçi sayılarında pandemi düşüşü

Yaşanan pandemi süreci ören yerleri ve müzelerdeki ziyaret sayısını olumsuz yönde etkiledi.

Trabzon'da Atatürk Köşkü, Çal Mağarası ve Şehir Müzelerine ziyaret sayısı geçen yılın aynı dönemine göre büyük bir düşüş yaşarken, özellikle Atatürk Köşkü'ne yapılan ziyaretçi sayısı dikkat çekti. Geçen yılın 9 aylık döneminde Atatürk Köşkünü yaklaşık 369 bin kişi ziyaret ederken bu yılın aynı döneminde ise bu sayısı 60 bine geriledi. Yaşanan pandemi süreci nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında kapalı tutulan Atatürk Köşkü, özellikle Temmuz, Ağustos aylarında daha çok ziyaret edildi.

Çal Mağarasına 35 bin ziyaretçi

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Trabzon'un Düzköy ilçesi Çal Mahallesi'nde denizden bin 100 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası'nı bu yılın 8 aylık döneminde 35 bin kişi ziyaret etti. Mağarayı 2019 yılında 140 binden fazla kişi ziyaret ederken, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında mağara yaklaşık 2,5 ay kapalı tutulmuştu. Mağaraya en fazla ziyaret, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşirken, uzun yıllardan sonra ilk kez bu yıl ziyaretçi sayısında önemli ölçüde düşüş yaşandı.

Öte yandan şehir müzesine ise bu yılın 9 aylık döneminde 8 bin 500 kişi ziyaret ederken, müze Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 ay kapalı kalmıştı. - TRABZON