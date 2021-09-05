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Trabzon'da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında dikkat çeken artış - Son Dakika

Trabzon'da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında dikkat çeken artış

05.09.2021 09:32

Trabzon'da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında dikkat çeken artış Geçen sene Çal Mağarası, Atatürk Köşkü ve Trabzon Müzesini yaklaşık 132 bin kişi ziyaret ederken bu yıl şu ana kadar bu rakam 240 bine yaklaştı Trabzon'da, geçen seneye göre turizm merkezlerine ziyaretçi sayısı neredeyse...

Trabzon'da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında dikkat çeken artış

Geçen sene Çal Mağarası, Atatürk Köşkü ve Trabzon Müzesini yaklaşık 132 bin kişi ziyaret ederken bu yıl şu ana kadar bu rakam 240 bine yaklaştı

TRABZON - Trabzon'da, geçen seneye göre turizm merkezlerine ziyaretçi sayısı neredeyse iki katına yaklaştı. Geçen sene, Çal Mağarası, Atatürk Köşkü ve Trabzon Müzesini yaklaşık 132 bin kişi ziyaret ederken henüz yıl bitmemesine rağmen şu ana kadar bu rakam 240 bine yaklaştı.

Trabzon'da, bugünlerde turizm merkezlerine ziyaret sayısında önceki yıllara oranla önemli bir artış yaşanıyor.

Geçen yıl pandemi dolayısıyla zaman zaman kapalı olan yerlere ziyaretçi sayısı oldukça az olurken bu yıl, şu ana kadar bu yerlere ziyaretçi sayısı iki katına yaklaştı. Yoğunluğun Eylül ayında da sürmesi bekleniyor.

Geçen yıl Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında zaman kapalı tutulan Çal Mağarası, Atatürk Köşkü ve Trabzon Müzesi bu yıl ziyaretçi açısından en yoğun günlerini geçirirken şuana kadar ziyaretçi sayısı 240 bine yaklaştı.

En çok ziyaretçi Çal Mağarasına oldu.

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Trabzon'un Düzköy ilçesi Çal Mahallesi'nde denizden bin 100 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası'nı önceki yıllara göre en yoğun günlerini yaşıyor.

Çal Mağarasını 2020 yılında 9 bin 267 kişi ziyaret ederken 2021 yılında şu ana kadar 78 bin 762 kişi ziyaret etti.

Atatürk Köşkü'nü ziyaretçi sayısında da geçen seneye göre önemli bir artış yaşanırken 2020 yılında 79 bin 650 olan ziyaretçi sayısı, 2021 yılında şu ana kadar 126 bin kişiyi buldu.

Trabzon Şehir Müzesini ise 2020 yılında 43 bin kişi ziyaret ederken bu yıl şuana kadar 34 bin 375 kişi ziyaret etti.

Atatürk Köşkünü ziyarete gelen vatandaşlar geçen yıl pandemi nedeniyle bir yere gidemediklerini belirtirken İstanbul'dan gelen Muhammed Emir Çayır, "İlk defa geliyorum, güzel bir yer hoşumuza gitti" dedi.

Hatice Çayır'da "Daha önce Karadeniz turuna katılmıştım ancak Atatürk Köşkü'ne gelmemiştim. Hoşumuza gitti mimarisi çok güzel doğa ile iç içe. Geçen sene pandemi nedeniyle bir yere çıkamadık bu sene nasip oldu" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, turizmin geliştirilmesi ve 12 aya yayılması noktasında yoğun gayret gösterdiklerini belirterek Trabzon ve turizmi bir bütün olarak gördüklerini söyledi.

Amaçlarının tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Trabzon'u çekim merkezi haline getirmek olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, pandemi dönemine rağmen ziyaretçilerin ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.-

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak turizme ayrı bir ehemmiyet verdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Trabzon doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel varlıkları ve tarihi yapılarıyla ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda Atatürk Köşkümüz yerli ve yabancı turistlerden dört mevsim yoğun ilgi görmektedir." ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 'Yeraltındaki saklı cennet' olarak nitelendirilen Çal Mağarası'nın ziyaretçilerine doyumsuz anlar sunduğunu da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Sadece Trabzon ve Türkiye için değil dünya için de çok önemli bir miras olan Çal Mağarası, içerisindeki muhteşem doğal şekilleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Mağarayı daha cazip hale getirmek için içerisindeki ahşap yürüyüş yolunu paslanmaz çelik olarak yeniledik. Yine mağara içerisinde acil durum planına göre kamera sistemi, aydınlatma sistemleri, alarm sistemleri kurulmuş olup, acil durum çıkış noktaları düzenlenmiştir" dedi.

Trabzon'da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında dikkat çeken artış
Trabzon'da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında dikkat çeken artış
Trabzon'da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında dikkat çeken artış
Trabzon'da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında dikkat çeken artış

Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon, Turizm, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında dikkat çeken artış - Son Dakika


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