Trabzon'da "Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. Etap Yarışması" başladı - Son Dakika

Trabzon'da "Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. Etap Yarışması" başladı

Trabzon'da "Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. Etap Yarışması" ilk gün programı ile başladı.

Trabzon'da "Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. Etap Yarışması" ilk gün programı ile başladı.

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Ortahisar ilçesindeki Akyazı mevkisinde başlayan ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu batı tarafında bulunan alanda sona eren organizasyona Trabzon'un yanı sıra Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Erzincan, Elazığ, Samsun, Şırnak ve Uşak illerinden 45 yarışmacı katıldı.

Kentte 2 gün sürecek şampiyonanın çoğunluğu erkeklerden oluşurken, yamaç paraşütü gönüllüleri, derece elde etmek için ter döktü.

Şampiyonanın ilk günü heyecanlı anlara sahne olurken, 2 yarışmacı da kaza geçirerek, yaralandı.

Yaralanan yarışmacılar, kentteki bir hastanede tedavi altına alındı.

"Bölgenin fiziki şartlarının bu konuda el verişli olduğunu görmekteyiz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, kentte düzenlenen "Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. Etap Yarışması" ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Trabzon'da yamaç paraşütü yarışlarının düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizde birçok uluslararası organizasyonlar yapılmış ve birçok farklı branşlarda tesislere sahip bir iliz. Bunun yanında spor turizmine de çok uygun bir il. Hava sporları da bunlardan bir tanesi. Spor turizmine de katkı sağlayan bir branşımız. Bölgenin fiziki şartlarının da bu konuda el verişli olduğunu görmekteyiz. "

"İlk 5'e giren sporcuyu, Türkiye'yi temsil etmek üzere Kazakistan'a göndereceğiz"

Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Saim Yılmaz da yarışmanın 2 gün süreceğini belirterek, 1. etabın Trabzon'da düzenlendiğini, 2. etap yarışmasının Bursa'da, 3. etap yarışmasının da Şırnak'ta yapılacağını ifade etti.

Yılmaz, yarışmanın sonucunda ilk 5'e giren sporcuyu, milli takıma seçerek, Türkiye'yi temsil etmek üzere Kazakistan'da düzenlenecek yarışmaya göndereceklerini aktararak, yarışmanın düzenlenmesine destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

"Bu sporun Trabzon'a çok şey katacağını düşünüyorum"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayhan Pala ise yarışmanın Trabzon'da düzenlenmesinden dolayı Hava Sporları Federasyonu'na teşekkür etti.

Pala, spor turizmi açısından önemli olan yamaç paraşütü sporunun önemine değinerek, "Bu sporun Trabzon'a çok şey katacağını düşünüyorum." dedi.

"Çok keyifli bir organizasyon"

Antalya'dan yarışmaya katılan Serap Metintürk de 5 yıldır yamaç paraşütü yaptığını belirterek, "Trabzon'a ilk defa geldim. Hava çok güzel, bizim için çok elverişli oldu. Çok keyifli bir organizasyon, hırsla yarışmıyorum, keyif almak için uçuş yapıyorum." dedi.

2 sporcu yaralandı

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışmaya Samsun'dan katılan Canan Benli Işık, iniş yaptığı esnada kaza geçirdi.

Işık'a ilk müdahaleyi alanda bulunan UMKE ekipleri yaptı. Işık, vücudunda kırık şüphesiyle kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Zekai Turan Bayburt'ta iniş sırasında sakatlanarak, kentteki bir hastanede tedavi altına alındı.

Antalya, Türkiye, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzon'da 'Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. Etap Yarışması' başladı - Son Dakika Spor
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