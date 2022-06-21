İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen tütün ve tütün mamulleri ile bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, E.Y. isimli şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da tütün ve sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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