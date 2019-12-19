Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, Giresun'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, Giresun'da yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, Giresun'da yakalandı

6 saat önce

Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, kamera kayıtlarından tespit edilerek, Giresun'da yakalandı.

Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, Giresun'da yakalandı, System.String[]

Trabzon'da tuvalette unutulan silahı alan kişi, kamera kayıtlarından tespit edilerek, Giresun'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da bir kişi Beşirli Mahallesi'ndeki petrol istasyonunun tuvaletinde silahını unuttu. Yaklaşık 20 dakika sonra yeniden petrol istasyonuna geldiğinde ise silahının, bıraktığı yerde olmadığını fark edince durumu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek, silahı alan kişiyi tespit etti.

Yapılan araştırma sonucunda, silahı alan kişinin bulunduğu aracın Giresun'un Piraziz ilçesinde olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerince belirlenen araçtaki kişiler, karakola yönlendirildi.

Silah, karakolda sahibine teslim edildi.

Giresun, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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