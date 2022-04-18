Trabzon'da üç hırsızlık olayıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da üç hırsızlık olayıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

18.04.2022 15:53
Trabzon'da üç hırsızlık olayıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde üç evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde üç evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı.

Akarsu, Hamsiköy ve Mataracı mahallelerinde nisan ayında üç eve giren hırsızlarca ruhsatlı av tüfeği, mermi, şarjör, televizyon ile çeşitli bakır eşya çalındı.

Hırsızlık olaylarının birbirleriyle bağlantılı olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının şüphelilerinden K.Ş. (40), A.K. (47) ile Y.S'yi (45) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Zanlılardan K.Ş. ve A.K. tutuklandı, gözcülük yaptığı tespit edilen Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (5) Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (5) Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı; o anlar kamerada Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı; o anlar kamerada

Hırsızlık, Trabzon, Akarsu, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da üç hırsızlık olayıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Emekli işçi kendi gazını üretiyor! 1 litrelik benzinle 15 günlük tüp ihtiyacını karşılıyor
15:52 Ukrayna'nın esir aldığı muhalif lider Medvedçuk kamera karşısına geçti ve "Beni esir askerlerle takas edin" dedi
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
15:42 Tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
15:41 Ekipler, Aksaray-Adana karayolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
15:40 Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü! Astronotlar, adaptasyon için karantinaya girecek
15:37 İçlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da var! Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen sosyal medyada gündem oldu
15:15 HDP'li Semra Güzel her yerde aranıyordu! Paylaşılan fotoğrafta Norveç'te olduğu ortaya çıktı
14:59 Galatasaray'da bir devir bitiyor! Avrupa'dan teklif alan Marcao ve Kerem'le yollar ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 15:59:19. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da üç hırsızlık olayıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement