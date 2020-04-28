Trabzon'da üç mahallede uygulanan karantina sona erdi - Son Dakika

"İlimiz Hayrat ilçesine bağlı Pazarönü ve Yeniköy mahallelerinde, 31 Mart tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uygulamaya konulan karantina 28 Nisan tarihi saat 16.00, ilçemizin Pınarca Mahallesi'nde 9 Nisan tarihli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uygulamaya konulan karantina ise 28 Nisan saat 12.30 itibarıyla pozitif vakalı hastaların iyileşmesi ve temaslı kişilerde yeni vaka sayısına rastlanmaması dolayısıyla kaldırılmıştır."

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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