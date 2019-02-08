Trabzon'da Uçak Seferlerine Sis Engeli
17 dakika önce
TRABZON'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.
TRABZON'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.
Yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş uzaklığı düştü. Sisin etkisini artırması sonrasında uçaklar sabah saatlerinden itibaren iniş yapamadı, çok sayıda sefer karşılıklı iptal edildi. Sis nedeniyle Trabzon'a inemeyen bazı uçaklar ise çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Sisin etkisini kaybetmesi sonrası seferlerin normale döneceği belirtildi.
- Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:14 Kaynak: DHA
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