Trabzon'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

08.07.2022 19:07
Trabzon'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Yüksel B'nin kullandığı 34 LL 4565 plakalı otomobil, Sinlice Mahallesi'nde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki 2'si çocuk 4 kişi, ekiplerin uğraşları sonucu çıkarıldı.

Ambulanslarla Şalpazarı, Vakfıkebir ve Trabzon'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Şalpazarı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzon'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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