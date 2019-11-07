Trabzon'da uçuruma düşen keçileri AFAD ekipleri kurtardı
7 saat önce
Trabzon'da uçuruma düşen iki keçi, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:00 Kaynak: AA
Trabzon'da uçuruma düşen iki keçi, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Maçka ilçesi Oğulağaç köyünde 4 metrelik uçurumdan düşen iki keçiyi gören çoban, durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerine gelen İl Afet ve Acil ve Durum Müdürlüğüne bağlı ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu, keçiler düştükleri uçurumdan kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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