Trabzon'da uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı
1 saat önce
Trabzon'da uçuruma yuvarlanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Trabzon Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:34 Kaynak: AA
'da uçuruma yuvarlanan kişi, AFAD
ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Maçka
ilçesi Gürgenağaç Mahallesi'nde bir kişinin uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine, AFAD ekipleri bölgeye gitti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen Hamit Demirel (38), ekipler tarafından sedyeyle yola taşındı.
Demirel, burada sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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