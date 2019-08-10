Son Dakika Haberleri: Trabzon'da uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı
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Trabzon'da uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı

1 saat önce

Trabzon'da uçuruma yuvarlanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı, System.String[]
Trabzon'da uçuruma yuvarlanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Maçka ilçesi Gürgenağaç Mahallesi'nde bir kişinin uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine, AFAD ekipleri bölgeye gitti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen Hamit Demirel (38), ekipler tarafından sedyeyle yola taşındı.
Demirel, burada sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Trabzon, Maçka, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:34 Kaynak: AA
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