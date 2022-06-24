Trabzon'da uçurumdan düşerek hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde hayvanlarını otlatırken uçurumdan düşen Fatma Küçük'ün cenazesi defnedildi.
51 yaşındaki Küçük için Yeşilyurt Mahallesi Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Küçük'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine katılan Vali İsmail Ustaoğlu, Küçük'ün yakınlarına başsağlığı diledi.
İlçenin Yeşilyurt Mahallesi Yılantaş Yaylası'nda yaşayan Küçük, dün uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Küçük'ün cesedi, 112 Acil Servis, AKUT, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılmıştı.
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