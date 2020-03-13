Trabzon'da uçuşlara sis engeli - Son Dakika
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Trabzon'da uçuşlara sis engeli

6 saat önce

TRABZON'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.

Trabzon'da uçuşlara sis engeli, System.String[]

TRABZON'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.

Trabzon'da dün gece etkisini göstermeye başlayan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Trabzon Havalimanı çevresinde görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor. Trabzon'a gelen uçaklar ise illerdeki havaalanlarına yönlendiriliyor.


Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:53 Kaynak: DHA
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