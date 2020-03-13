Trabzon'da uçuşlara sis engeli - Son Dakika

Trabzon'da uçuşlara sis engeli
6 saat önce
TRABZON'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:53 Kaynak: DHA
TRABZON'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.
Trabzon'da dün gece etkisini göstermeye başlayan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Trabzon Havalimanı çevresinde görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor. Trabzon'a gelen uçaklar ise illerdeki havaalanlarına yönlendiriliyor.
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