Trabzon'da uçuşlara sis engeli - Son Dakika

Trabzon'da uçuşlara sis engeli
6 saat önce
Trabzon'da uçuşlara sis engeliTRABZON'da dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:41 Kaynak: DHA
Trabzon'da uçuşlara sis engeli
TRABZON'da dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.
Trabzon'da dün geceden beri etkili olan sis hava ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş uzaklığı düştü. Sisin etkisini artırmasıyla, uçak seferleri yapılamadı. Sis nedeniyle Trabzon'a inemeyen uçaklar ise çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi.
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