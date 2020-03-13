Trabzon'da uçuşlara sis engeli - Son Dakika
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Trabzon'da uçuşlara sis engeli

6 saat önce

Trabzon'da uçuşlara sis engeliTRABZON'da dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.

Trabzon'da uçuşlara sis engeli

TRABZON'da dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.

Trabzon'da dün geceden beri etkili olan sis hava ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş uzaklığı düştü. Sisin etkisini artırmasıyla, uçak seferleri yapılamadı. Sis nedeniyle Trabzon'a inemeyen uçaklar ise çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi.

Trabzon'da uçuşlara sis engeli

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:41 Kaynak: DHA
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