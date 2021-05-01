Trabzon'da uçuşlara sis engeli - Son Dakika

Trabzon'da uçuşlara sis engeli

TRABZON'da etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

TRABZON'da etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na iniş yapamayan İstanbul uçağı, Erzurum 'a yönlendirildi. Trabzon'da etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş mesafesi düştü. Sisin etkisini artırmasıyla, İstanbul'dan kente gelen uçak, iniş yapamayınca Erzurum Havalimanı'na yönlendirildi. Trabzon-İstanbul uçak seferleri de karşılıklı iptal edildi. Sis etkisini devam ettirirken hava şartlarının normale dönmesi ile uçak seferlerinin yeniden yapılması planlanıyor. RİZE SİS ALTINDA RİZE SİS ALTINDA Rize kent merkezini de sabah saatlerinden itibaren sis etkisi altına aldı. Yüksek kesimlerden, sis nedeniyle kent merkezinin görülmediği görüldü.

- Trabzon - Trabzon

Son Dakika

Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için

Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor

Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti

Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı

Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı

Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu