TRABZON'DA UÇUŞLARA SİS ENGELİ - Son Dakika
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TRABZON'DA UÇUŞLARA SİS ENGELİ

07.04.2022 10:53

TRABZON'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

TRABZON'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na iniş ve kalkışlar gerçekleşemiyor.

Trabzon'da etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş mesafesi düştü. Özellikle kentin sahil kesiminde yoğunlaşan sis nedeni ile Trabzon havalimanına gelmesi planlanan Ankara ve İstanbul'dan uçak seferleri de karşılıklı iptal edildi. Trabzon'dan İstanbul'a gidecek olan 10: 05 uçuşu gerçekleşemezken 11: 45 ile 16: 15 uçuşları da iptal edildi. Trabzon Havalimanından Ankara'ya sabah 09: 50'de gerçekleşmesi planlanan uçuş da sis engeline takıldı. Ankara'dan sabah 09: 00'da Trabzon Havalimanına inişi beklenen uçuşta yapılamazken, İstanbul'dan Trabzon'a gelecek olan 09: 35, 10: 55 ile 15: 30 uçuşları da iptal edildi. Sis etkisini devam ettirirken hava şartlarının normale dönmesi ile uçak seferlerinin yeniden yapılması planlanıyor.

TRABZON'DA UÇUŞLARA SİS ENGELİ
TRABZON'DA UÇUŞLARA SİS ENGELİ
TRABZON'DA UÇUŞLARA SİS ENGELİ
TRABZON'DA UÇUŞLARA SİS ENGELİ
TRABZON'DA UÇUŞLARA SİS ENGELİ
TRABZON'DA UÇUŞLARA SİS ENGELİ
TRABZON'DA UÇUŞLARA SİS ENGELİ

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İstanbul, Trabzon, Ankara, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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