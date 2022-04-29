TRABZON'DA UÇUŞLARA 'SİS' ENGELİ - Son Dakika
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TRABZON'DA UÇUŞLARA 'SİS' ENGELİ

29.04.2022 11:46

TRABZON'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

TRABZON'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını da etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş mesafesi düştü. Özellikle kentin sahil kesiminde yoğunlaşan sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri, karşılıklı iptal edildi. Hava şartlarının normale dönmesiyle uçak seferlerinin yeniden yapılması planlanıyor.

TRABZON'DA UÇUŞLARA 'SİS' ENGELİ
TRABZON'DA UÇUŞLARA 'SİS' ENGELİ
TRABZON'DA UÇUŞLARA 'SİS' ENGELİ
TRABZON'DA UÇUŞLARA 'SİS' ENGELİ

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Trabzon Havalimanı, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON'DA UÇUŞLARA 'SİS' ENGELİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRABZON'DA UÇUŞLARA 'SİS' ENGELİ - Son Dakika
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